«الاتحاد للطيران» تعلن استئناف رحلات الترانزيت.. 10 يونيو

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، تسيير رحلات ترانزيت من وجهات محددة اعتبارا من العاشر من يونيو، بعد أن أعلنت حكومة الإمارات إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت.

وقالت الشركة المملوكة للحكومة الإماراتية، في بيان اليوم الخميس، إن الركاب من 20 مدينة في أوروبا وآسيا وأستراليا سيتمكنون من السفر في رحلات ترانزيت عبر أبوظبي.

وعلقت الحكومة الإماراتية جميع رحلات الركاب الجوية في أواخر مارس، لكن شركات الطيران سُمح لها فيما بعد بتشغيل خدمات نقل لأجانب من البلاد.

وقالت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إن بمقدور ناقلات إماراتية، تشمل طيران الإمارات وفلاي دبي والعربية للطيران، استئناف رحلات الترانزيت.

ولم يتضح بعد متى ستستأنف تلك الشركات هذه الخدمة. ويبقى الحظر قائما على دخول الأجانب للإمارات عدا من يحملون إقامة إماراتية لكن ذلك أيضا يتطلب موافقة الحكومة قبل العودة للإمارات.