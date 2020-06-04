“نيكي” الياباني يرتفع بنحو 0.4% إلى 22696 نقطة أعلى مستوى منذ 25 شباط الخميس ٤ حزيران ٢٠٢٠   09:43النشرة أخبار لبنان والشرق الأوسطأخبار البورصة والاسهم {{article.date}}   {{article.time}}{{article.category}}

ارتفع مؤشر “نيكي” الياباني في نهاية تعاملات اليوم للجلسة الرابعة على التوالي مع استمرار ضعف ​الين​، ووسط تفاؤل المستثمرين بوجود إشارات تفيد ببدء تعافي الاقتصاد من تداعيات “كورونا”.

وفي نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر “نيكي” بنحو 0.4% إلى 22696 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 25 شباط، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً “​توبكس​” بنسبة 0.3% عند 1604 نقاط.

وتراجعت العملة اليابانية أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 109.09 ين، في تمام الساعة 09:20 صباحاً بتوقيت بيروت، وهو أدنى مستوى منذ شهرين.

وارتفعت أسهم الشركات المصدرة مع ضعف الين، فارتفع سهم “​سوني​” بنحو 1.6%، كما صعد سهم “تويوتا” بنسبة 1.8%.