“نيكي” الياباني يرتفع بنحو 0.4% إلى 22696 نقطة أعلى مستوى منذ 25 شباط الخميس ٤ حزيران ٢٠٢٠   09:43النشرة أخبار لبنان والشرق الأوسطأخبار البورصة والاسهم {{article.date}}   {{article.time}}{{article.category}}

ارتفع مؤشر “نيكي” الياباني في نهاية تعاملات اليوم للجلسة الرابعة على التوالي مع استمرار ضعف الين، ووسط تفاؤل المستثمرين بوجود إشارات تفيد ببدء تعافي الاقتصاد من تداعيات “كورونا”.
وفي نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر “نيكي” بنحو 0.4% إلى 22696 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 25 شباط، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً “توبكس” بنسبة 0.3% عند 1604 نقاط.
وتراجعت العملة اليابانية أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 109.09 ين، في تمام الساعة 09:20 صباحاً بتوقيت بيروت، وهو أدنى مستوى منذ شهرين.
وارتفعت أسهم الشركات المصدرة مع ضعف الين، فارتفع سهم “سوني” بنحو 1.6%، كما صعد سهم “تويوتا” بنسبة 1.8%.