بورصة الكويت تغلق تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 8.4 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 4ر8 نقطة ليبلغ مستوى 84ر5022 نقطة بنسبة صعود بلغت 17ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر154 مليون سهم تمت عبر 6987 صفقة نقدية بقيمة بلغت 2ر24 مليون دينار «نحو 28ر82 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 09ر15 نقطة ليبلغ مستوى 78ر4162 نقطة بنسبة صعود بلغت 36ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر103 مليون سهم تمت عبر 3502 صفقة نقدية بقيمة 2ر5 مليون دينار «نحو 68ر17 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 17ر5 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5458 نقطة بنسبة صعود بلغت 09ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر50 مليون سهم تمت عبر 3485 صفقة بقيمة 04ر19 مليون دينار «نحو 7ر64 مليون دولار».

في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 80ر17 نقطة ليبلغ مستوى 17ر4051 نقطة بنسبة صعود بلغت 44ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 3ر82 مليون سهم تمت عبر 2638 صفقة نقدية بقيمة 2ر4 مليون دينار « نحو 28ر14 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «تجارة» و«اهلية ت» و«وربة ت» و«المركز» اما شركات «المستثمرون» و«اهلي متحد» و«ارزان» و«اجيليتي» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «المستثمرون» و«آن» و«ريم» و«فجيرة أ» الأكثر انخفاضا.