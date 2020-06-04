الذهب يرتفع بنسبة 0.4% إلى 1703.95 دولار للأونصة الخميس ٤ حزيران ٢٠٢٠   10:10النشرة أخبار لبنان والشرق الأوسطأخبار البورصة والاسهم {{article.date}}   {{article.time}}{{article.category}}

ارتفعت أسعار ​الذهب​ اليوم بعد أن تسبب صعود الأسهم المدفوع بمؤشرات على التعافي الاقتصادي بعد إجراءات عزل عام في تسجيل الذهب أكبر انخفاض يومي منذ 30 نيسان في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1703.95 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت بيروت، وكان قد تراجع 1.7% أمس الأربعاء.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1705.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.3% إلى 1923.06 دولار للأونصة في حين ارتفع البلاتين 0.8% إلى 832.90 دولار.

وسجلت الفضة تراجعا للجلسة الثالثة على التوالي وهبطت 0.6% إلى 17.57 دولار.