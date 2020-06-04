الأسهم الأوروبية تستهل التعاملات على تراجع قبيل اجتماع البنك المركزي الخميس ٤ حزيران ٢٠٢٠   10:26النشرة أخبار لبنان والشرق الأوسطأخبار البورصة والاسهم {{article.date}}   {{article.time}}{{article.category}}

إستهلّت مؤشرات الأسهم الأوروبية التعاملات على تراجع، قبيل اجتماع ​البنك المركزي الأوروبي​، ووسط متابعة إجراءات إعادة تشغيل الاقتصاد والاحتجاجات الأميركية المناهضة للعنصرية.

وتراجع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.5 % إلى 367 نقطة، في تمام الساعة 10:05 صباحاً بتوقيت بيروت، كما انخفض مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.5 % إلى 4996 نقطة.

وهبط “​فوتسي 100​” البريطاني بنسبة 0.4 % إلى 6359 نقطة، كما انخفض “داكس” الألماني بنحو 0.7 % إلى 12400 نقطة.

هذا ويعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة.