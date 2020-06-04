بورصة فلسطين تغلق على إرتفاع بنسبة 0.54% عند 478.89 نقطة{{{article.title}}}

4 يونيو، 2020
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أغلقت ​بورصة فلسطين​ على إرتفاع بنسبة 0.54% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 478.89 نقطة، وتصدر سهم “بنك فلسطين” قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 3.35%.

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