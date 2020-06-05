«البورصة» متفائلة بعودة الحياة وارتفاع النفط

0.05 % ارتفـاع مؤشر السوق الأول و0.07% للعـام و0.12% للرئيسـي

34 % زيادة في سيولة السوق ومتوسط السيولة اليومي 22.6 مليون دينار

شريف حمدي

حافظت بورصة الكويت بنهاية تعاملات الأسبوع على استقرارها في المنطقة الخضراء منذ الأسبوع الذي سبق عيد الفطر المبارك، وذلك بتحقيق مكاسب محدودة على مستوى كل المؤشرات والمتغيرات في مقدمتها القيمة السوقية.

إذ أنهت البورصة تعاملات الأسبوع على إضافة 23 مليون دينار مكاسب سوقية بنسبة 0.08% ليصل إجمالي القيمة إلى 28.616 مليار دينار ارتفاعا من 28.593 مليار دينار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي التي اقتصرت تعاملاته على جلستين فقط بسبب عطلة العيد.

وبلغت السيولة المتدفقة للسوق بنهاية تعاملات الأسبوع 113 مليون دينار بمتوسط يومي 22.6 مليون دينار مقارنة مع 117 مليون دينار بمتوسط يومي 23.5 مليون دينار في الأسبوع الأخير قبل العيد.

واستمر تركز السيولة حول الأسهم القيادية خاصة بيتك وأهلي متحد والوطني واجيليتي والدولي وزين، حيث كانت الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة ليس فقط خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس، وإنما منذ فترة وهذه الأسهم هو محور تداولات السوق وهي الأكثر استحوذا على القيمة بنسب مرتفعة من الإجمالي.

ويحظى السوق بعدة مقومات تدعم استقراره في المنطقة الخضراء، أهمها عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا مع عودة الحياة لطبيعتها في الكويت نسبيا بعد رفع الحظر الكلي واستبداله بحظر جزئي، هذا بالإضافة إلى استمرار تحسن أسعار النفط بالسوق العالمي ومن ثم ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي الذي بات قريبا من مستوى 35 دولارا للبرميل.

وأنهت البورصة الكويتية تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي محدود للمؤشرات، وذلك على النحو التالي:

٭ حقق مؤشر السوق الأول مكاسب محدودة بنسبة 0.05% بإضافة 3 نقاط فقط لمكاسبه السابقة ليصل إلى 5458 نقطة ارتفاعا من 5455 نقطة الأسبوع الماضي.

٭ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% من خلال إضافة 5 نقاط للمكاسب المحققة ليرتفع المؤشر إلى 4162 نقطة من 4157 نقطة الأسبوع الماضي.

٭ حقق مؤشر السوق العام ارتفاعا بنسبة 0.07% من خلال مكاسب بلغت 4 نقاط ليصل المؤشر إلى 5022 نقطة ارتفاعا من 5018 نقطة الأسبوع الماضي.