البورصة المصرية تربح 25.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي{{{article.title}}}

بلغت المكاسب التي حققتها ​البورصة المصرية​ خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 25.5 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 568.1 مليار جنيه.

وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” بنسبة 5.06% ليسجل مستوى 10621.14 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” بنحو 7.98% ليبلغ مستوى 1221.29 نقطة، وأضاف مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقاً نحو 7.35% ليبلغ مستوى 98ر1963 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الماضي لتبلغ 14.2 مليار جنيه من خلال تداول 1.625 مليار ورقة منفذة على 160 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 67.5% من إجمالي تعاملات السوق، وأن ​المستثمرين الأجانب​ استحوذوا على 25.7% والعرب على 6.8% بعد استبعاد الصفقات.

وأشار التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 548.2 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 7 ملايين جنيه.