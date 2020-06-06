‫اتفاق بين صندوق النقد ومصر على قرض بـ 5.2 مليارات دولار‬

‫قال صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر، حول قرض استعداد ائتماني بـ 5.2 مليار دولار لمدة عام، لمساعدة البلد الشمال أفريقي على التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وتداعياتها الاقتصادية.‬



‫وقال الصندوق إن “الاتفاق الذي يجب وضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الأعوام الثلاثة الماضية ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي”.‬



‫وأضاف أن “الاتفاق جاء بعد اجتماعات عن بعد مع السلطات المصرية بين 19 مايو الماضي و5 يونيو الجاري”.‬



‫وقالت أوما راماكريشنان، التي قادت المحادثات مع مصر، في بيان، إن “اتفاق الاستعداد الائتماني يدعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل صدمة كورونا، مع مواصلة المضي قدماً في إصلاحات هيكلية هامة”.‬



‫وقال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يدرس مجلسه التنفيذي الاتفاق في الأسابيع المقبلة.‬