‫«البترول الوطنية»: تشغيل وحدة مياه التبريد وخط غاز الوقود الرئيسي في مصفاة ميناء عبدالله‬

‫أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم، تشغيل مشروعي وحدة مياه التبريد وخط غاز الوقود الرئيسي بمصفاة ميناء عبدالله، واللذين يمهدان الطريق خلال الأشهر القليلة المقبلة، أمام الانتهاء من إنجاز كل الأعمال التابعة لمشروع الوقود البيئي بالمصفاة.‬



‫وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والناطق الرسمي للشركة عبدالله العجمي، إن وحدة مياه التبريد هي الأخيرة التي يتم تدشين العمل بها ضمن مجموعة الوحدات المساندة لمشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبدالله.‬



‫وأضاف العجمي أن هذه الوحدة تمد خط التغذية الرئيسي في المصفاة بمياه التبريد، الذي يسهم في تشغيل وحدات المشروع ويعد العصب الرئيسي لتبريد جميع معداتها. وأوضح أن طول خط التغذية المذكور يصل إلى 3 كيلو مترات ومقاس قطره 94 إنشاً، يقل تدريجيا ليصل في نهايته إلى 20 إنشاً.‬



‫وبين أنه تم اختيار المادة المصنعة له من الألياف الزجاجية المقواة بالبلاستيك لمقاومتها للصدأ، ما يقلل من الحاجة لعمليات الصيانة الدورية، لافتاً إلى أنه يعمل كذلك على إعادة استخدام المياه ويحافظ بالتالي على البيئة من مخاطر تسرب مياه التصنيع.‬



‫وحول خط غاز الوقود الرئيسي، ذكر العجمي أن طوله يبلغ 12.5 كيلومتر وقياس قطره 42 إنشاً، ومصدره مصفاة ميناء الأحمدي، مشيراً إلى أن أهميته تعود لكونه يغذي مشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله ويلبي احتياجاتها من غاز الوقود.‬



‫وأفاد أن هذا الأمر يفسح المجال لتشغيل الوحدات الإنتاجية للمشروع، والبدء رسمياً بعمليات الإنتاج التجاري وفقاً للخطة التي وضعتها الشركة. وأكد أن فرق العمل في المشروعين تابعت إنجاز أعمالها رغم التأثيرات الطارئة التي ترتبت على انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضح أن الشركة أعادت جدولة نوبات العمل، وحرصت على تذليل العقبات التي اعترضت الأعمال الإنشائية وفي مقدمتها تعويض النقص في أعداد العمالة نتيجة الظرف الراهن.‬