3.5 مليارات دينار سيولة البورصة في 5 أشهر

اشار تقرير «الشال» الاقتصادي إلى أن أداء شهر مايو للبورصة كان مختلطا مقارنة بأداء ابريل، حيث انخفضت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة مع أداء إيجابي وسلبي للمؤشرات.

فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.3% وصاحبه مؤشر السوق العام بارتفاع طفيف بنحو 0.4%، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 1.8% ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 3.6%.

وقال التقرير ان سيولة البورصة انخفضت في مايو مقارنة بسيولة ابريل، حيث بلغت السيولة نحو 441 مليون دينار منخفضة من مستوى 747.4 مليون دينار لسيولة شهر ابريل.

وانخفض معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو إلى نحو 24.5 مليون دينار، أي بانخفاض 27.9% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر ابريل حين بلغ 34 مليون دينار.

وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي «أي في 96 يوم عمل» نحو 3.56 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 37.2 مليون دينار، مرتفعا 20.1% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 30.9 مليون دينار، ومرتفعا أيضا بنحو 17% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل 2019 البالغ 31.8 مليون دينار.

ورأى التقرير ان توجهات السيولة مازالت منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 0.7% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و12 شركة من دون أي تداول.

ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها.