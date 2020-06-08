بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 44.39 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 39ر44 نقطة ليبلغ مستوى 37ر5110 نقطة بنسبة صعود بلغت 88ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر257 مليون سهم تمت عبر 9618 صفقة نقدية بقيمة بلغت 15ر42 مليون دينار «نحو 31ر143 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 35ر21 نقطة ليبلغ مستوى 03ر4217 نقطة بنسبة صعود بلغت 51ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر148 مليون سهم تمت عبر 5147 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 مليون دينار « نحو 32ر33 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 91ر55 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5563 نقطة بنسبة صعود بلغت 02ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر108 مليون سهم تمت عبر 4471 صفقة بقيمة 2ر32 مليون دينار «نحو 48ر109 مليون دولار». في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 07ر37 نقطة ليبلغ مستوى 31ر4137 نقطة بنسبة صعود بلغت 90ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 11ر117 مليون سهم تمت عبر 4019 صفقة نقدية بقيمة 3ر8 مليون دينار «نحو 22ر28 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «الامتياز» و«معادن» و«استهلاكية» و«الجزيرة» أما شركات «أهلي متحد» و«الدولي» و«بيتك» و«السلام» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «الإنماء» و«المنار» و«حيات كوم» و«كفيك» الأكثر انخفاضا.