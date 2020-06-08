«كافكو» تحصل على 3 جوائز دولية

أعلن المدير العام بالوكالة بالشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» مشعل التنيب أن الشركة حققت عدة جوائز في مجال الصحة والسلامة والبيئة.

فقد حصلت الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» على الجائزة «المستحسنة جدا» في قطاع صناعة النفط والغازوالمقدمة من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث في المملكة المتحدة «ROSPA» عن أداء الصحة والسلامة خلال الفترة من 01 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 و تعتبر هذه الجائزة الثانية من نوعها لكافكو حيث حصلت كافكو على نفس الجائزة من ROSPA في عام 2014.

كما حصلت كافكو على جائزة ROSPA الذهبية لسلامة الأسطول وإدارة مخاطر الطرق المهنية خلال الفترة ذاتها وقد حصلت كافكو على هذه الجائزة للعام الثالث على التوالي رغم التحديات الكبيرة الموجودة في ساحة مطار الكويت الدولى ويتم توزيع هذه الجوائز خلال الحفل السنوي الذى تقيمه ROSPA في مدينة لندن في شهر يونيو من كل عام.

والجدير بالذكر أن شركة كافكو قد حصلت على جوائز ROSPA بشكل سنوى منذ عام 2012 وجميعها كانت من فئة الجائزة الذهبية و أعلى.



كما حصلت كافكو للمرة الأولى على جائزة السلامة الدولية «مع الجدارة» لهذا العام والمقدمة من مجلس السلامة البريطاني «British Safety Council» وذلك للالتزام بالصحة والسلامة.

وقد عقد التنيب عدة اجتماعات مع إدارة الشركة في ظل هذه الظروف التي تمر بها الكويت والعالم أجمع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وسبل حماية العاملين بالشركة من خلال التطبيقات الالكترونية، وقد وجه التنيب بمجموعة من التوجيهات للعاملين باتخاذ كافة الاشتراطات الوقائية داخل بيئة العمل وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستحد « كوفيد -19» للحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء واستكمالا لمجموعة التدابير الاحترازية التي تتخذها دولة الكويت في هذا الاطار، وقد دعى العاملين بأداء أعمالهم الهامة من خلال العمل عن بعد ومن منازلهم نظرا لأهمية وحساسية عمل الشركة في مطار الكويت الدولي.

وقد قام التنيب وفريق العمل بالإشراف على تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا حيث يتم تطبيقها بكل صرامة ولا يسمح للعاملين بدخول موقع العمل إلا بعد إجراء كشف الحرارة، ولبس الكمامة والتعقيم، ويتم قياس الحرارة أكثر من مرة يوميا، وتم تعقيم جميع المباني للشركة وتوفير المعقمات في جميع المباني، ومن جانب اخر اكد التنيب على ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في المباني غير المستغلة من اجل المحافظة على الطاقة الكهربائية.

وقد اكد التنيب أن حصول شركة كافكو على هذه الجوائز يعزز العمل الجاد نحو التميز الدائم والمستمر للشركة برفع مستوى الأداء والالتزام بالمعايير الدولية في مجال الصحة والسلامة والبيئة وهي في احلك الظروف.

واكد التنيب أن هذه الجوائز هي شهادة تقدير للشركة ولجميع العاملين فيها لتفانيهم بالعمل نحو تقديم خدمات آمنة لجميع الطائرات في مطار الكويت الدولي،

وانتهز الفرصة لشكر جميع العاملين على جهودهم وأدائهم المتميز الذي اثمر عن فوز الشركة بهذه الجوائز الكبرى في مجال الصحة والسلامة والبيئة وقد خص بالشكر الزملاء العاملين في مطار الكويت الدولي الذين يقوم بتزويد الطائرات بالوقود ممن يعرضون ارواحهم للخطر.