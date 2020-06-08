تعاقدات حكومية طارئة تلامس 900 مليون دينار

أكد ديوان المحاسبة ارتفاع قيمة التعاقدات الحكومية الطارئة التي قام ببحثها ودراستها، منذ بداية ازمة كورونا وحتى امس، الى 894 مليون دينار وذلك لـ699 موضوع تعاقد تقدمت به الجهات الحكومية، وفقاً لـ«القبس».

وأشارت الإحصائية الصادرة عن ديوان المحاسبة إلى استحواذ التعاقدات المرتبطة بمكافحة فيروس كورنا على %43 من إجمالي التعاقدات بقيمة إجمالية تقدر 378 مليون دينار بينما خصصت التعاقدات الباقية لموضوعات طارئة أخرى.

وبالنسبة إلى توزيع التعاقدات على الجهات الحكومية، جاء التوضيح التالي:

– استحوذت وزارة الصحة على %35 من اجمالي التعاقدات المعروضة على الديوان، حيث بلغ عدد الموضوعات الخاصة بها 242 موضوع بقيمة اجمالية 241 مليون دينار، لتحل بذلك في المرتبة الاولى.

– جاء مجلس الوزراء في المرتبة الثانية بنسبة %9، حيث بلغت قيمة الموضوعات الخاصة به 80 مليون دينار مرتبطة بـ62 موضوعا.

– ثالثا جاءت وزارة الدفاع التي كان نصيبها 87 مليون دينار لـ54 موضوعا ليصل نصيبها من اجمالي التعاقدات %8.

– وزارة الاشغال العامة التي استحوذت على نسبة %8 من اجمالي التعاقدات لتأتي في المرتبة الرابعة بـ54 موضوعا بقيمة اجمالية 217 مليون دينار.

– في المرتبة الخامسة جاءت وزارة الكهرباء بـ40 موضوعا قيمتها 84 مليون دينار، وبنسبة %6 من اجمالي التعاقدات.

– وتوزعت النسبة الباقية على الجهات الحكومية الأخرى.

وأوضحت الإحصائية أن ديوان المحاسبة قام برد أوراق عدد من المواضيع الخاصة بالتعاقدات الحكومية بلغ إجماليها 148 تعاقدا، لافتة إلى أن رد المواضع جاء لأسباب متنوعة، هذا فضلاً عن عدم موافقته على 32 تعاقدا، فيما بلغت قيمة الوفر المحقق من مراجعة هذه العقود 30.2 مليون دينار.