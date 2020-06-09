بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 50.42 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 42ر50 نقطة ليبلغ مستوى 79ر5160 نقطة بنسبة صعود بلغت 99ر0 في المئة.

وتم تداول كمية اسهم بلغت 2ر242 مليون سهم تمت عبر 10253 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5ر49 مليون دينار «نحو 3ر168 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 41ر21 نقطة ليبلغ مستوى 44ر4238 نقطة بنسبة صعود بلغت 51ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 44ر121 مليون سهم تمت عبر 4512 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 مليون دينار «نحو 78ر22 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الاول 92ر64 نقطة ليبلغ مستوى 10ر5628 نقطة بنسبة صعود بلغت 17ر1 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 7ر120 مليون سهم تمت عبر 5741 صفقة بقيمة 8ر42 مليون دينار «نحو 52ر145 مليون دولار ».

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 64ر19 نقطة ليبلغ مستوى 95ر4156 نقطة بنسبة صعود بلغت 47ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 4ر102 مليون سهم تمت عبر 3528 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 مليون دينار «نحو 72ر19 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «انوفست» و«سينما» و«وثاق» و«ثريا» اما شركات «اهلي متحد» و«السلام» و«بيتك» و«الدولي» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «السور» و«تنظيف» و«آبار» الأكثر انخفاضا.