«الائتمان»: بإمكان غير الراغبين في تأجيل الأقساط السداد إلكترونياً

أعلن بنك الائتمان الكويتي أنه بإمكان المواطنين غير الراغبين في تأجيل سداد أقساط القروض العقارية، وقروض المحفظة والقروض الاجتماعية وقروض المرأة، استنادا إلى قراري مجلس الوزراء ومجلس إدارة البنك في شأن تأجيل السداد لمدة 6 أشهر، الاستمرار في دفع الأقساط عبر البوابة الإلكترونية للبنك أو من خلال تطبيق «الائتمان» الهاتفي.

وقالت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي، إن قرار تأجيل سداد الأقساط يعد اختيارياً، ويستهدف التخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم في ظل التداعيات المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، موضحة أنه بإمكان غير الراغبين بالاستفادة من مهلة التأجيل مواصلة سداد الأقساط «ONLINE» كالمعتاد، وبما يتواءم مع ظروفهم وإمكانياتهم.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن طرق السداد على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة في البنك، مؤكدة الاستمرار بصرف دفعات القروض الخاصة بالبناء والتوسعة و الترميم للمواطنين إلكترونياً «online»، من خلال البوابة الإلكترونية للبنك او التطبيق الهاتفي الخاص به، على أن يتم إيداع الدفعات مباشرة في حسابات العملاء من خلال رقم الحساب البنكي «IBAN»، تطبيقاً لمبدأ التباعد الجسدي ووفقاً لاشتراطات السلطات الصحية

وذكرت الخشتي أن عدد المواطنين المستفيدين من خدمات البنك الالكترونية اثناء جائحة كورونا، تجاوز 4 آلاف مواطن، في حين بلغ عدد المستفيدين من قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به على تويتر وانستغرام وخدمة الوتساب، 10 آلاف مواطن، إذ تم تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بهم والتعامل معها.