بورصة أبوظبي تغلق على إنخفاض بنسبة 0.84% عند 4332.28 نقطة{{{article.title}}}

9 يونيو، 2020
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أغلقت ​بورصة أبوظبي​على انخفاض بنسبة 0.84% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 4332.28 نقطة، وتصدر سهم “international Holding Company” قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 4.61%، بينما كان سهم “بنك راس الخيمة الوطني” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 4.84%.

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