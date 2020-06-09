تباين أسواق المال الخليجية بين صعود وهبوط

أغلقت أسواق الخليج المالية تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على تباين بصعود ثلاث بورصات تتصدرها الكويت، في وقت تراجعت فيه أربع بورصات تتصدرها إمارة دبي الإماراتية.

وتراجع مؤشر سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.84% إلى 4332.28 نقطة، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.82% إلى 2124.63 نقطة.

فيما تراجعت بورصة قطر أيضاً بنسبة 0.62% إلى 9258.04 نقطة، مع نزول سهم الطبية 6%، والخليج الدولية 5%، والإجارة 2.6%.

من جانبها، نزلت بورصة مسقط بنسبة 0.40% إلى 3523.35 نقطة، مع تراجع أسهم المها لتسويق المنتجات النفطية 7.2%، وجلفار للهندسة والمقاولات 7.1%، ومسقط للتأمين 7%.

في حين صعدت بورصة البحرين بنسبة 0.30% إلى 1281.11 نقطة، مع ارتفاع أسهم “إي بي إم تيرمينالز” البحرين 10%، وبنك البنك الأهلي المتحد 0.8%.

وزادت بورصة السعودية بنسبة 0.40% إلى 7329.38 نقطة، مع صعود البنك السعودي الفرنسي 2%، ومصرف الراجحي 0.4%، وأرامكو 0.2%.



كما ارتفع مؤشر السوق الأول في الكويت 1.17% إلى 5628.10 نقطة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.51%، ومؤشر السوق العام 0.99%.

ويعود هذا التباين في بورصات الخليج إلى تراجع أسعار النفط نتيجة إعلان السعودية أنها ستوقف تخفيضاتها الطوعية الحالية ابتداء من مطلع يوليو المقبل.

واليوم الثلاثاء، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس، بنسبة 1.15% أو 0.47 دولاراً، إلى 40.33 دولاراً للبرميل.

كما هبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يوليو بنسبة 0.73% أو 0.28 دولاراً، إلى 37.91 دولاراً للبرميل.