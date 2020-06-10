‫الكويت أرخص مدينة خليجية‬

‫احتلت مدينة الكويت المرتبة الثامنة خليجياً والـ113 عالمياً في قائمة أغلى مدن العالم، بعد أن تراجعت ستة مراكز مقارنة بعام 2019 «119 عالمياً»، بينما حافظت هونغ كونغ على الصدارة للعام الثاني على التوالي، رغم الاحتجاجات المستمرة التي شهدتها المدينة، وفقاً لمسح تكلفة المعيشة الذي تجريه «ميرسر» سنوياً.‬

‫ويتابع المسح تكلفة 200 عنصر تشمل الإسكان والنقل والطعام والملابس والسلع المنزلية والترفيه في 209 مدن حول العالم، ويجرى المسح لمساعدة الشركات على فهم تكلفة المعيشة بالنسبة إلى الوافدين لتحديد الأجور.‬

‫وفي المرتبة الثانية جاءت عاصمة تركمانستان «عشق آباد» التي تعاني التضخم الجامح والتكاليف المرتفعة لاستيراد السلع والمواد الخام، تلتها بعد ذلك العاصمة اليابانية طوكيو.‬

‫ووجد المسح أن «نجامينا» في تشاد هي أغلى المدن في أفريقيا «في المركز الخامس عشر على مستوى العالم متقدمة على المدينة الأميركية سان فرانسيسكو»، وجاءت النيجيرية «لاغوس» في الترتيب الـ18 عالمياً متقدمة على العاصمة البريطانية لندن.‬

‫جدير بالذكر أنه تم جمع بيانات المسح في مارس من هذا العام، ولكن أوضحت «ميرسر» أنه بسبب توقيت تفشي فيروس «كوفيد – 19»، فإنها أجرت المزيد من التحليلات حول السلع في أبريل ومايو للتحقق من الأسعار.‬

‫وجاءت دبي الأولى عربياً وفي الترتيب الثالث والعشرين على مستوى العالم، والرياض في المركز 31، ثم أبوظبي «39»، بيروت «45»، المنامة «52»، عمان «71»، مسقط «96»، جدة «104»، الدوحة «109»، مدينة الكويت «113»، الدار البيضاء «121»، والقاهرة «126»، الرباط، «159».‬

‫ووفق المسح، فإن تونس هي أقل مدن العالم من حيث التكلفة، إذ جاءت في الترتيب 209 بالقائمة، بعد ويندهوك «208». ‬