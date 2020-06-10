بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 77.69 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 69ر77 نقطة ليبلغ مستوى 10ر5083 نقطة بنسبة هبوط بلغت 51ر1 في المئة.

وتم تداول كمية اسهم بلغت 7ر317 مليون سهم عبر 14478 صفقة نقدية بقيمة بلغت 21ر72 مليون دينار «نحو 5ر245 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 33ر36 نقطة ليبلغ مستوى 11ر4202 نقطة بنسبة هبوط بلغت 86ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 9ر142 مليون سهم تمت عبر 5291 صفقة نقدية بقيمة 5ر9 مليون دينار «نحو 3ر32 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الاول 37ر98 نقطة ليبلغ مستوى 73ر5529 نقطة بنسبة هبوط بلغت 75ر1 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 8ر174 مليون سهم تمت عبر 9187 صفقة بقيمة 6ر62 مليون دينار «نحو 8ر212 مليون دولار ».

في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 48ر53 نقطة ليبلغ مستوى 47ر4103 نقطة بنسبة هبوط بلغت 29ر1 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 4ر114 مليون سهم تمت عبر 4088 صفقة نقدية بقيمة 8ر7 مليون دينار «نحو 5ر26 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «فجيرة أ» و«كامكو» و«مراكز» و«السور» اما شركات «اهلي متحد» و«الدولي» و«خليج ب» و«بيتك» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «المصالح ع» و«خليج ب» و«ابار» و«وربة ت» الأكثر انخفاضا.