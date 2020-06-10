الليرة اللبنانية تواصل التدهور رغم محاولات إنقاذها

واصلت الليرة اللبنانية المتعثرة تراجعها إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار الأمريكي، رغم تطبيق نظام تسعير جديد تأمل بيروت أن ينجح في كبح ارتفاع أسعار الغذاء، بينما تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على اتفاق يخرجها من الأزمة.

وفقدت الليرة أكثر من 60% بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر «تشرين الأول» الماضي، بفعل تآكل مخزون الدولار، ما دفع البنوك للحد من حصول المودعين على العملة الصعبة، وتخصيص الدولارات حصرياً لشراء الوقود والأدوية والقمح، بسعر صرف 1507.5 ليرة مقابل الدولار.

وقال متعامل في العملة إن الدولار كان يُشترى اليوم الأربعاء مقابل 4250 ليرة ويُباع مقابل 4500.

وقال متعامل ثان إنه يشتري الدولار بـ 4300 ليرة مقارنةً مع 4100 أمس، لكنه لا يبيع بسبب شح المعروض.

وقال المستوردون إن تدبير دولارات كافية لاستكمال الطلبات حتى بأسعار صرف أعلى أصبح أمراً يزداد صعوبة.

وقال مدير عام شركة بحصلي فودز هاني بحصلي، وهي من الشركات الكبيرة المستوردة للأغذية: “بالنظر مستقبلاً لبضعة أسابيع فحسب فقد لا نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا تجاه موردينا”.

وأطلقت الحكومة والصرافون في الأسبوع الماضي نظام تسعير موحد يشمل سعر صرف يُخفض تدريجياً ويُعلن على نحو يومي للوصول إلى مستوى 3200 ليرة.

وفي إطار هذه الخطة، حدد الصرافون سعر الشراء اليوم الأربعاء عند 3890 ليرة وسعر البيع عند 3940 ليرة.

وقال البنك المركزي إن التجار الذين لا يلتزمون بذلك سيعاقبون. وقال المستوردون إن الدولارات بهذا السعر غير متوفرة.

وقال مصرف لبنان المركزي اليوم إن منصة إلكترونية جديدة لعمليات الصرافة، ستبدأ العمل في 23 يونيو «حزيران» في إطار مساع أخرى لتحقيق استقرار العملة.

وبموجب المنصة الجديدة سيطلب من صرافي العملة إدخال تفاصيل العمليات عبر تطبيق إلكتروني، والالتزام بنطاق للبيع والشراء يحدده صباح كل يوم البنك المركزي ويخضع للتعديل خلال اليوم.

وتضررت إمدادات الدولار في لبنان أكثر بأزمة العملة في سوريا المجاورة. ويتدافع السوريون لشراء الدولار لحماية أنفسهم في مواجهة التضخم والتحوط في مواجهة عقوبات أمريكية وشيكة.

وينذر انهيار الليرة اللبنانية بتجدد الاضطراب بينما تتفاوض بيروت على برنامج لصندوق النقد الدولي لتمويل بمليارات الدولارات لإطلاق تعاف اقتصادي.

وتجددت الاحتجاجات في وقت متأخر أمس الثلاثاء في بيروت وطرابلس لأسباب منها أزمة العملة.