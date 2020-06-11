بورصة الكويت تغلق تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 69.75 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 75ر69 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5091 نقطة بنسبة هبوط بلغت 35ر1 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر189 مليون سهم تمت عبر 10110 صفقة نقدية بقيمة بلغت 9ر47 مليون دينار « نحو 8ر162 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر3 نقطة ليبلغ مستوى 11ر4242 نقطة بنسبة صعود بلغت 09ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر77 مليون سهم تمت عبر 3032 صفقة نقدية بقيمة 5ر4 مليون دينار «نحو 3ر15 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر106 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5521 نقطة بنسبة هبوط بلغت 89ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر111 مليون سهم تمت عبر 7078 صفقة بقيمة 4ر43 مليون دينار «نحو 5ر147 مليون دولار ».

في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 38ر14 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4142 نقطة بنسبة هبوط بلغت 35ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر58 مليون سهم تمت عبر 2326 صفقة نقدية بقيمة 7ر3 مليون دينار « نحو 5ر12 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «السورية» و«انجازات» و«يوباك» و«ثريا» اما شركات «اهلي متحد» و«خليج ب» و«بيتك» و«الدولي» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «المصالح ع» و«خليج ب» و«آن» و«السلام» الأكثر انخفاضا.