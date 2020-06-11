«الغارديان»: سلسلة متاجر «زارا» ستغلق 1200 فرع بسبب «كورونا»

قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن صاحب سلسلة متاجر «زارا» سيغلق حوالى 1200 متجر حول العالم، حيث يسعى لتعزيز المبيعات عبر الانترنت خلال الفوضى التي أحدثتها جائحة كورونا.

وقالت شركة «إنديتكس» الإسبانية، وهي واحدة من أكبر متاجر التجزئة لبيع الملابس في العالم، إنها سوف تستوعب ما بين 1000 و1200 متجر أصغر بشكل رئيسي، مع تركز الخسائر بين المتاجر القديمة من ماركات أخرى غير زارا، حيث تشمل العلامات التجارية الأخرى للشركة الإسبانية Bershka و Pull & Bear وMassimo Dutti.

ومن المتوقع أن تتركز عمليات الإغلاق في آسيا وأوروبا. وأوضحت «الغارديان» أنه من المفهوم أن 107 متاجر إنديتكس في المملكة المتحدة أقل عرضة للتأثر بشكل كبير.

وقالت إنديتكس إن «عدد الموظفين سيظل ثابتًا»، حيث عرض الموظفون أدوارًا في وظائف أخرى مثل توصيل المشتريات عبر الإنترنت.

وسينخفض ​​إجمالي عدد المتاجر من 7،412 إلى ما بين 6.700 و 6.900 بعد إعادة التنظيم، والتي ستشمل أيضًا افتتاح 450 متجرًا جديدًا.

وقالت الصحيفة إن إنديتكس تعرضت ، لضربة قوية خلال الوباء ، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 44٪ لتصل إلى 3.3 مليار يورو «2.9 مليار جنيه استرليني» بين 1 فبراير و 30 أبريل، الربع الأول من السنة المالية.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 409 مليون يورو خلال الربع. وبقي ما يقرب من ربع متاجرها مغلقا حتى 8 يونيو.