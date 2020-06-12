ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.98% خلال الأسبوع الماضي{{{article.title}}}

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 10831.92 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 5.09% ليغلق عند مستوى 1283.44 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوى الأوزان” ارتفاعاً بنحو 3.9% مغلقًا عند مستوى 2040.67 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” ارتفاعاً بنحو 1.83% مغلقًا عند مستوى 12408.26 نقطة، فيما هبط مؤشر ​بورصة النيل​ بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 671.19 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 6.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 574.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.1% عن الأسبوع الماضي، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 302.3 مليار جنيه إلى 307.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 168.4مليار جنيه إلى 168.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.1%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 470.7 مليار جنيه إلى 476.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%، فيما هبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول ب​البورصة المصرية​ إلى 13.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.251 مليار ورقة منفذة على 204 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.625 مليار ورقة منفذة على 160 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 18.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 19.7 مليون ورقة منفذة على 1196 عملية خلال الأسبوع المنتهي، واستحوذت الأسهم على 45.65% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 54.35%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 3.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 93.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ”إيجي إكس 70″ نحو 1.6 مليار جنيه، بحجم تداول 825.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 79.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ”إيجي إكس 100″ نحو 5.1 مليار جنيه بحجم تداول 1.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 172.9 ألف عملية.