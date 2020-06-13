‫الصين تمنح «أمريكان إكسبرس» الموافقة لتقديم خدمات مصرفية على أراضيها‬

‫قال البنك الصيني المركزي، السبت، إنه منح الموافقة لشركة «أمريكان إكسبرس» الأميركية لإنشاء خدمة تخليص للبطاقات المصرفية في البلاد.‬

‫وأشار بنك الشعب الصيني “PBOC” إلى أن الخطوة تعكس المزيد من الانفتاح الصيني والمزيد من الإصلاحات على قطاعها المالي، بحسب بيان على موقعه.‬

‫وكانت الولايات المتحدة قد توعدت الصين بإجراءات وعقوبات اقتصادية بعد أن شهدت العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم تورا إثر تفشي فيروس كورونا المستجد وقمع المظاعرات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ إضافة إلى قمع بكين المتواصل للأقليات الدينية والعرقية. ‬