‫بورصة الكويت تستهل تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 139.4 نقطة‬

‫استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر139 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4951 نقطة بنسبة هبوط بلغت 7ر2 في المئة.‬

‫وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر198 مليون سهم تمت عبر 10115 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5ر43 مليون دينار «نحو 9ر147 مليون دولار».‬

‫وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر69 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4172 نقطة بنسبة هبوط بلغت 6ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر82 مليون سهم تمت عبر 3383 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار «نحو 9ر15 مليون دولار».‬

‫كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر174 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5347 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر3 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر115 مليون سهم تمت عبر 6732 صفقة بقيمة 7ر38 مليون دينار «نحو 5ر131 مليون دولار».‬

‫في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 6ر91 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4051 نقطة بنسبة هبوط بلغت 2ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 07ر55 مليون سهم تمت عبر 2641 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 مليون دينار «نحو 9ر12 مليون دولار».‬

‫وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «معادن» و«العيد» و«امتيازات» و«أركان» أما شركات «أهلي متحد» و«بيتك» و«الدولي» و«رماية» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «أرجان» و«التجارية» و«سكب ك» و«مشاعر» الأكثر انخفاضا.‬