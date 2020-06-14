بورصة دبي تغلق على إنخفاض بنسبة 0.5% عند 2092 نقطة{{{article.title}}}

أقفل ​سوق دبي المالي​ اليوم منخفضاَ بنسبة 0.54% عند مستوى 2092 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 236 مليون درهم.

وإرتفعت أسهم 12 شركة من أصل 33 شركة تم تداولها اليوم، بينما إنخفضت أسهم 19 شركة، وبقية شركتين على تباث.

وأقفل سهم “​ديار للتطوير​” مرتفعاً بنسبة 6.2%عند 0.31 درهم، وبتداولات تجاوزت 116 مليون سهم، بينما إنخفض سهم “​إعمار العقارية​” بنسبة 1.4% عند 2.84 درهم، وبتداولات قاربت 12 مليون سهم.

وإنخفض سهم “​دبي الإسلامي​” بنسبة 0.5% عند 3.87 درهم، وبتداولات تجاوزت 5 ملايين سهم، بينما إرتفع سهم “جي أف أتش” بنسبة 0.7% عند 0.56 درهم، وبتداولات تجاوزت 25 مليون سهم.

وأكثر الأسهم تداولاَ سهم “الإتحاد” العقارية مرتفعَا بنسبة 8.3% عند 0.38 درهم، وبتداولات تجاوزت 183 مليون سهم.