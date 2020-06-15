بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 45.92 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 45.92 نقطة ليبلغ مستوى 49ر4997 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.93 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر123 مليون سهم تمت عبر 7397 صفقة نقدية بقيمة بلغت 09ر27 مليون دينار «نحو 10ر92 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 63ر13 نقطة ليبلغ مستوى 14ر4186 نقطة بنسبة صعود بلغت 33ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 29ر62 مليون سهم تمت عبر 2868 صفقة نقدية بقيمة 15ر4 مليون دينار «نحو 11ر14 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 03ر62 نقطة ليبلغ مستوى 38ر5409 نقطة بنسبة صعود بلغت 16ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 46ر61 مليون سهم تمت عبر 4529 صفقة بقيمة 93ر22 مليون دينار «نحو 96ر77 مليون دولار».

في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 50ر14 نقطة ليبلغ مستوى 01ر4066 نقطة بنسبة صعود بلغت 36ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 44ر45 مليون سهم تمت عبر 2047 صفقة نقدية بقيمة 26ر3 مليون دينار «نحو 08ر11 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «امتيازات» و«سكب ك» و«تعليمية» و«المساكن» أما شركات «بيتك» و«خليج ب» و«السلام» و«الدولي» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «وثاق» و«أولى تكافل» و«العيد» و«الإنماء» الأكثر انخفاضا.