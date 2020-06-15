«البترول الوطنية» تفتتح محطة وقود جديدة في مدينة جابر الأحمد

افتتحت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الاثنين محطة جديدة لتعبئة الوقود في مدينة جابر الأحمد السكنية تحمل الرقم «136» هي الثانية للشركة في المدينة فيما يتم العمل لإنشاء محطتين اخريين.

وقالت الشركة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية ان افتتاح المحطة يأتي ضمن خطة لإنشاء مجموعة محطات في أنحاء البلاد لاسيما بالمناطق السكنية الجديدة بهدف تلبية احتياجات السكان من المنتجات البترولية ومواكبة التوسع العمراني.

وذكرت أنها مستمرة في تنفيذ خطتها رغم أزمة «كورونا» حيث سبق لها خلال هذه الأزمة تشغيل محطة في مدينة صباح الأحمد وأخرى مؤقتة في منطقة المهبولة.

واوضحت أن المحطة الجديدة تقع في قطعة 6 في مدينة جابر الأحمد وتتميز بتصميمها العصري وتستخدم تكنولوجيا متطورة للطاقة الشمسية من خلال ألواح شمسية تنتج طاقة نظيفة توفر 30 في المئة من حاجة المحطة للكهرباء.

وبينت أن المحطة تحتوي على وحدة لاسترجاع البخار قادرة على التقاط الأبخرة أثناء ملء خزان السيارة بالوقود ثم تكثيفها وإعادتها إلى الخزان مما يساهم في الحد من التلوث البيئي.

وافادت أن المحطة ستوفر قريبا خدمات إضافية مثل سوق مركزي مصغر وجهاز للسحب الآلي ودورات مياه كما انها ستمكن العملاء من تسديد قيمة الوقود عبر تقنيات وتطبيقات إلكترونية متطورة.

وتعتبر محطة الوقود هذه من ضمن مجموعة تضم 18 محطة جديدة يجري انشاؤها حاليا حيث تم حتى الآن افتتاح 7 محطات بواقع محطتين في مدينة جابر الأحمد ومحطة في شمال غرب الصليبيخات و4 في مدينة صباح الأحمد السكنية فيما يستمر العمل للانتهاء من إنشاء بقية المحطات بحلول الأشهر الأولى من العام القادم.