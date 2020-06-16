«الائتمان» يؤكد استعداده لعودة تدريجية للعمل ضمن خطة مجلس الوزراء

أعلن بنك الائتمان الكويتي استعداده للعودة التدريجية إلى الدوام الرسمي بالمقر الرئيسي والفروع ضمن خطة مجلس الوزراء بنسبة اقل من 30 في المئة من الموظفين من 30ر9 صباحا الى الواحدة ظهرا.

وقالت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان البنك سوف يستأنف الدوام الرسمي ضمن خطة مجلس الوزراء بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.



وأوضحت ان البنك مستمر في تقديم خدماته إلكترونيا وان استقبال المواطنين سيقتصر على الحالات التي تتطلب الحضور الشخصي بموعد مسبق.



وأكدت الالتزام التام بدليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل الصادر عن ديوان الخدمة المدنية والمتضمن آليات العودة والتعامل مع المرفق والمراجعين ومتطلبات السلامة العامة والاشتراطات الصحية.