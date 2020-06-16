«البترول الوطنية»: إنجاز مشروع معالجة الغازات الحمضية بمصفاة ميناء الأحمدي

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الثلاثاء عن انتهاء العمل في مشروع مصنع معالجة الغازات الحمضية بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة والذي سيقوم بمعالجة الغازات والمكثفات الحمضية التي تنتجها الشركة من حقولها الواقعة غربي البلاد.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والناطق الرسمي للشركة عبدالله العجمي لوكالة الأنباء الكويتية إن هذا المشروع سوف يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف استراتيجية الشركة والمتمثل في خفض الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة الى أقل من 1 في المئة.

وأوضح أن المشروع سيؤدي إلى خفض نسبة انبعاثات غازات أكاسيد الكبريت إلى الحد المسموح به وفق معايير الهيئة العامة للبيئة وتحويل كبريتيد الهيدروجين إلى مادة الكبريت ومن ثم إرسالها إلى مرافق مناولة الكبريت لغرض التصدير فيما يتم إرسال الغازات والمكثفات المعالجة إلى مصنع الغاز لزيادة الطاقة الانتاجية والمساهمة في إنتاج المزيد من منتجات الغاز المتنوعة.

وبين أن مرونة الطاقة الإنتاجية تعد من المميزات الرئيسية لهذا المشروع مشيرا في هذا الصدد إلى أن كمية إنتاجه تصل إلى 146 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الحمضي في حال كانت نسبة كبريتيد الهيدروجين 5 في المئة وتزداد هذه الكمية إلى 231 مليون قدم مكعبة يوميا في حال كانت نسبة كبريتيد الهيدروجين 5ر2 في المئة بالإضافة إلى إنتاج 39 ألف برميل يوميا من المكثفات الحمضية.