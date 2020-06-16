بورصة أبوظبي تغلق على إرتفاع بنسبة 1.43% عند 4328.61 نقطة{{{article.title}}}

16 يونيو، 2020
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أغلقت ​بورصة أبوظبي​على ارتفاع بنسبة 1.43% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 4328.61 نقطة، وتصدر سهم “International Holding Company” قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 5.23%، بينما كان سهم “أركان لمواد البناء” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 4.75%.

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