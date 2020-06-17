البورصة السعودية: “أرامكو” تتمّم صفقة الإستحواذ على “سابك”{{{article.title}}}

أتمت شركة “أرامكو ​السعودية​” صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “​سابك​” من صندوق ​الاستثمارات​ العامة.

وذكرت “أرامكو”، في بيان على ​البورصة السعودية​، بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة من جميع البلدان التي تشترط إخطارها قبل إتمام الصفقة، أكملت صفقة الاستحواذها على حصة نسبتها 70% في “سابك” من صندوق الاستثمارات العامة.

ويبلغ سعر الشراء الذي دفعته “أرامكو” للإستحواذ على حصة 70% في “سابك” 259.125 مليار ريال سعودي، 69.1 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 123.39 ريالًا للسهم الواحد.