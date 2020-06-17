البورصة السعودية: “أرامكو” تتمّم صفقة الإستحواذ على “سابك”{{{article.title}}}

أتمت شركة “أرامكو السعودية” صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” من صندوق الاستثمارات العامة.
وذكرت “أرامكو”، في بيان على البورصة السعودية، بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة من جميع البلدان التي تشترط إخطارها قبل إتمام الصفقة، أكملت صفقة الاستحواذها على حصة نسبتها 70% في “سابك” من صندوق الاستثمارات العامة.
ويبلغ سعر الشراء الذي دفعته “أرامكو” للإستحواذ على حصة 70% في “سابك” 259.125 مليار ريال سعودي، 69.1 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 123.39 ريالًا للسهم الواحد.