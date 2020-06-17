بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 10.51 نقطة

اغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 51ر10 نقطة ليبلغ مستوى 03ر5044 نقطة بنسبة هبوط بلغت 21ر0 في المئة.

وتم تداول كمية اسهم بلغت 91ر101 مليون سهم عبر 5321 صفقة نقدية بقيمة 64ر18 مليون دينار «نحو 96ر68 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر1 نقطة ليبلغ 55ر4189 نقطة بنسبة صعود بلغت 05ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 88ر64 مليون سهم تمت عبر 2593 صفقة نقدية بقيمة 3ر4 مليون دينار «نحو 91ر15 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الاول 73ر16 نقطة ليبلغ 41ر5477 نقطة بنسبة هبوط 30ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 03ر37 مليون سهم تمت عبر 2728 صفقة بقيمة 2ر14 مليون دينار «نحو 54ر52 مليون دولار».

في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 19ر57 نقطة ليبلغ 33ر4133 نقطة بنسبة صعود 40ر1 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 42ر47 مليون سهم تمت عبر 1828 صفقة نقدية بقيمة 16ر3 مليون دينار «نحو 69ر11 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «ارجان» و«كميفك» و«مراكز» و«تجاري» اما شركات «اعيان» و«ارزان» و«بتروجلف» و«اهلي متحد» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «قابضة م ك» و«تعليمية» و«ثريا» و«سنرجي» الأكثر انخفاضا.