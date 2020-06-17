عمومية «كيبكو» تقر توزيع 10 بالمئة أرباحاً نقدية عن عام 2019

أقرت الجمعية العمومية لشركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» بتوصية مجلس الادارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمئة بواقع 10 فلوس للسهم الواحد على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019.

وقال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة التنفيذي فيصل العيار في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن «كيبكو» حققت في 2019 نموا بنسبة 6 في المئة بقيمة 30 مليون دينار كويتي «نحو 99 مليون دولار امريكي».



وأضاف العيار أن الدعم المستمر للشركة من مساهميها ظهر من خلال استكمال زيادة رأس المال بنجاح في صيف 2019 حيث جمعت الشركة 95 مليون دينار «نحو 314 مليون دولار» في الاكتتاب الذي شهد إقبالا فاق عدد الأسهم المطروحة بنسبة 17 بالمئة.



وأشار الى أن الشركة استكملت بنجاح إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل سبع سنوات في إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو بقيمة 3 مليار دولار وبلغ حجم الطلب على السندات 6ر3 مليار دولار الذي يعتبر الأكبر للشركة على الإطلاق في أسواق السندات الدولية ما يمثل زيادة في الإكتتاب بمقدار 1ر7 مرة.



وحول تطلعات الشركة المستقبلية أفاد أن «كيبكو» “ستكون حذرة بشأن عام 2020 وتراقب عن كثب آثار انتشار فيروس كورونا على بيئة الأعمال وكذلك التراجع في أسعار النفط العالمية”.



وأشار إلى أن الشركة كانت تعمل خلال أزمة انتشار الفيروس مع الإدارات التنفيذية في شركات المجموعة لضمان استمرار تقديم الخدمات لعملائها بأفضل طريقة ممكنة.



يذكر أن لدى «كيبكو» أصولا موحدة تحت إدارتها تبلغ 34 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019 وتمتلك المجموعة حصص ملكية رئيسية في محفظة تضم حوالي 60 شركة عاملة في 24 دولة وتتركز أنشطتها الرئيسية في قطاعات الخدمات المالية والإعلام والعقار والصناعة والتربية والتعليم.