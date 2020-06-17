بورصة أبوظبي تغلق على إرتفاع بنسبة 1.10% عند 4376.42 نقطة{{{article.title}}}

17 يونيو، 2020
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أغلقت ​بورصة أبوظبي​على إرتفاع بنسبة 1.10% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 4376.42 نقطة، وتصدر سهم “الخليج للمشاريع الطبية” قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 9.24%، بينما كان سهم “International Holding Company” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 4.42%.

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