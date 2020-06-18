«كوفبك»: تحقيق أول إنتاج للنفط من البئر التقييمية «4-GNN» في امتياز «جيسوم» بمصر

أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبك» اليوم الخميس تحقيق شركتها التابعة كوفبك مصر المحدودة «كوفبك مصر» أول إنتاج للنفط من البئر التقييمية «4-GNN» في امتياز «جيسوم» الواقع في خليج السويس بجمهورية مصر العربية.

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة ل«كوفبك» الشيخ نواف سعود الناصر الصباح لوكالة الأنباء الكويتية إن البئر التقييمية «4-GNN» تعد الأولى في برنامج التنقيب والتقييم الحالي للانتاج والمكامن في اكتشاف «رمال نخل» النفطي.

وأضاف الشيخ نواف الصباح أن نتائج هذا الاكتشاف الإيجابية بدأت بالظهور في يوليو عام 2019 من خلال البئر الاستكشافية «3-GNN» التي بلغ فيها مدى التكوينات المنتجة للنفط قرابة 500 قدم وتبين أنها تحتوي على 260 مليون برميل نفط تقريبا وفقا للتقديرات الأولية للمكامن التي يتم عادة تأكيدها بعد بدء الإنتاج.

وأوضح أن هذا الامتياز البحري يقع في جنوب خليج السويس في مياه ضحلة يتراوح عمقها ما بين 30 و200 متر ويغطي مساحة شاسعة تبلغ نحو 105 كيلومترات مربعة.

وذكر أن عمليات التنقيب في «4-GNN» استهدفت تقييم الإمكانيات النفطية في «رمال نخل» بعد إتمام حفر وتقييم البئر حيث بدأ الإنتاج الأولي بمعدلات تتجاوز 2000 برميل نفط يوميا.

وأكد أن هذا الإنجاز سوف يساهم في تحقيق استراتيجية «كوفبك» الهادفة إلى النمو في استكشافاتها الخارجية الواعدة سواء في مصر أو في أنحاء أخرى من العالم مشيرا إلى اكتشافها حقل غاز ضخم في ماليزيا العام الماضي يحتوي على مليارات الأقدام المكعبة من الغاز.

وتمتلك «كوفبك» من خلال شركتها «كوفبك مصر» حصة بنسبة 40 بالمئة من عقد مشاركة الإنتاج بينما تملك الشركة المشغلة شركة «PICO GoS» المحدودة إحدى شركات مجموعة «Cheiron» حصة بنسبة 60 بالمئة.

وتتم إدارة العمليات الاستكشافية من خلال شركة «بتروجلف مصر» المملوكة من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «كوفبك مصر» وشركة «PICO GoS» المحدودة وتقوم بالإشراف الفني ومتابعة أنشطتها شركة «جنوب الوادي» المصرية القابضة للبترول.

وأسست الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبك» من مؤسسة البترول الكويتية عام 1981 لتتولى عمليات استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت.

وتنشط «كوفبك» حاليا في بلدان عدة حول العالم حيث تتوزع أنشطتها وعملياتها في مشروعات متنوعة بمجال الاستكشاف والإنتاج في العالم وتدير «كوفبك» عملياتها من مكتبها الرئيسي الواقع في الكويت عبر مكاتب إقليمية موزعة جغرافيا في كل من أستراليا وكندا والصين ومصر وإندونيسيا وماليزيا وهولندا والنرويج وباكستان.