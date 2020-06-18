بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 23.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر23 نقطة ليبلغ مستوى 27ر5020 نقطة بنسبة هبوط بلغت 47ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر134 مليون سهم تمت عبر 6768 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5ر33 مليون دينار «نحو 95ر123 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر3 نقطة ليبلغ مستوى 12ر4186 نقطة بنسبة هبوط بلغت 08ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر55 مليون سهم تمت عبر 2703 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 مليون دينار «نحو 28ر16 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر33 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5443 نقطة بنسبة هبوط بلغت 62ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر79 مليون سهم تمت عبر 4065 صفقة بقيمة 09ر29 مليون دينار «نحو 6ر107 مليون دولار».

في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 7ر8 نقطة ليبلغ مستوى 05ر4142 نقطة بنسبة صعود بلغت 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر42 مليون سهم تمت عبر 1990 صفقة نقدية بقيمة 5ر3 مليون دينار «نحو 95ر12 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «سنام» و«الخليجي» و«يونيكاب» و«مشاعر» أما شركات «أهلي متحد» و«مشاريع» و«وطني» و«بيتك» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «مراكز» و«أعيان ع» و«بيت الطاقة» و«المستثمرون» الأكثر انخفاضا.