البورصة المصرية تربح 5.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي{{{article.title}}}

بلغت المكاسب التي حققتها ​البورصة المصرية​ خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 5.2 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 579.6 مليار جنيه.

وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30″ بنسبة 0.24% ليسجل مستوى 10857.87 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة”إيجي اكس 70″ بنحو 3.28% ليبلغ مستوى 1325.57 نقطة، وسجل مؤشر”إيجي اكس 100” الأوسع ارتفاعًا بنحو 2.38% ليبلغ مستوى 2089.24 نقطة.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 12.2 مليار جنيه من خلال تداول 2.138 مليار ورقة منفذة على 186 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 70.5% من إجمالي تعاملات السوق، وأن ​المستثمرين الأجانب​ استحوذوا على 24.9% والعرب على 4.6% بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 674.2 مليون جنيه، وأن تعاملات المستثمرين العرب سجلت صافي شراء بقيمة 11 مليون جنيه.