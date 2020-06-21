بورصة الكويت تستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 25.4 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 4ر25 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5045 نقطة بنسبة صعود بلغت 51ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر93 مليون سهم تمت عبر 4769 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5ر16 مليون دينار «نحو 05ر61 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 78ر0 نقطة ليبلغ مستوى 34ر4185 نقطة بنسبة هبوط بلغت 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر48 مليون سهم تمت عبر 2441 صفقة نقدية بقيمة 2ر3 مليون دينار «نحو 8ر11 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر38 نقطة ليبلغ مستوى 08ر5482 نقطة بنسبة صعود بلغت 71ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر45 مليون سهم تمت عبر 2328 صفقة بقيمة 3ر13 مليون دينار «نحو 2ر49 مليون دولار».

في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 4ر5 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4147 نقطة بنسبة صعود بلغت 13ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر30 مليون سهم تمت عبر 1601 صفقة نقدية بقيمة 3ر2 مليون دينار «نحو 5ر8 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «الخصوصية» و«كفيك» و«البيت» و«فنادق» أما شركات «أهلي متحد» و«مشاريع» و«بتروجلف» و«بيتك» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «المصالح ع» و«أولى تكافل» و«أرجان» و«متحدة» الأكثر انخفاضا.