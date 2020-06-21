بورصة الأردن تغلق على انخفاض بنسبة 0.08% عند 1631.48 نقطة{{{article.title}}}

21 يونيو، 2020
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أغلقت ​البورصة الأردنية​ على انخفاض بنسبة 0.08% عند مستوى 1631.48 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 5.6 ملايين دينار أردني، وسط تداول 6.4 ملايين سهم، نفذت من خلال 1537 صفقة.

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