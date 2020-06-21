البورصة تواصل الارتفاع.. وتضيف 145 مليون دينار مكاسب سوقية

شريف حمدي

استهلت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على تحقيق مكاسب على مستوى القيمة السوقية بنحو 145 مليون دينار بنسبة 0.5% ليصل إجمالي القيمة السوقية ببورصة الكويت بنهاية تعاملات امس الى 28.74 مليار دينار ارتفاعا من 28.6 مليار نهاية جلسة الخميس الماضي.

وكان لافتا استمرار استهداف الأسهم القيادية وفي مقدمتها اسهم البنوك بعد تجاوز أزمة التوزيعات النقدية من خلال تأكيد البنوك الكويتية على ان قرار التوزيع سيكون بنهاية العام المالي.

وشهدت بنوك «الأهلي المتحد» و«بيتك» و«الوطني» أعلى تداولات امس من حيث قيمة التداول بإجمالي 7.6 ملايين دينار تشكل 46% من إجمالي السيولة.

وكانت السيولة شهدت تراجعا ملحوظا في جلسة امس، ببلوغها 16.5 مليون دينار انخفاضا من 32 مليون دينار في جلسة الخميس الماضي، واستحوذت 5 اسهم قيادية على 59% من إجمالي السيولة.

وشهدت تعاملات امس بداية هادئة مع جنوح للتراجع خاصة على مستوى الأسهم الكبيرة، ومع مرور الوقت تحسن الأداء بشكل واضح من خلال عمليات الشراء على الأسهم القيادية خاصة الأسهم المذكورة أعلاه.

وأنهت البورصة تعاملاتها امس على تباين في أداء المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر السوق الاول بنسبة 0.7% محققا 38.5 نقطة مكاسب تضاف للمكاسب السابقة ليصل المؤشر الى 5482 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.5%، مضيفا 25.5 نقطة لمكاسبه ليصل الى 5045 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسرا اقل من نقطة واحدة ليستقر عند 4185 نقطة.