الكويت ضمن أفضل 100 وجهة للشركات الناشئة

لأول مرة تدخل الكويت قائمة «ستارتب بلينك» StartupBlink السنوية لأفضل 100 وجهة عالمية لبدء مشروع تجاري محققة المركز 92. وحلّت دبي ضمن أفضل 50 وجهة للشركات الناشئة في العالم لتشغل المرتبة 43، متراجعة ثلاثة مراكز عن العام الماضي. كما حقق كل من الأردن ولبنان والبحرين مكاسب في قائمة ستارتب لينك السنوية لأفضل 100 دولة للشركات الناشئة.

ستارتب لينك هي شركة أبحاث مقرها زيورخ وتعمل مع عشرات الحكومات ومؤسسات التنمية الاقتصادية والبلديات، على تطوير خرائط النظم البيئية الناشئة الخاصة بها. ويستند تقرير التصنيفات العالمية لشركة ستارتب لينك لعام 2020 إلى خوارزمية تم تطويرها على مدى السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى تصنيف النظام البيئي للشركات الناشئة الذي يعد الأكثر شمولاً في العالم ويضم 100 دولة و1000 مدينة.

يقول الرئيس التنفيذي للشركة إيلي ديفيد: «لقد قررنا إطلاق التقرير في خضم أزمة وباء كورونا، ذلك أن الابتكار يصبح في هكذا ظروف أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأنه يقود نحو حلول لهذه الأزمة».

ويضيف «إن اختيار الموقع سيؤثر بشكل كبير على فرص نجاح المشروع التجاري. كما أن النظم البيئية الجيدة للشركات الناشئة أمر أساسي، فهي تخلق فرص عمل وتعزز الاقتصاد وتزيد الإيرادات الضريبية وتحسن نوعية الحياة والابتكار الحضري وتجذب المواهب». وأشاد التقرير بالدول العربية لما تبذله من جهود متواصلة لاجتذاب المواهب العالمية وخلق نظام بيئي ملائم مطلوب للنجاح في توسيع نطاق الأعمال.

واشار التقرير إلى أن العالم العربي حقق عاماً ناجحاً، بعد أن قفز العديد من البلدان العربية عدة مراكز في القائمة. ومن بين الرابحين الرئيسيين في العالم العربي الأردن، الذي قفز ستة مراكز إلى المركز 67، وصعد لبنان ثمانية مراكز إلى المركز 74، في حين صعدت البحرين 20 مركزاً إلى 75. كما احتلت مصر «المرتبة 81» والمغرب «المرتبة 83» وقطر التى قفزت 13 مركزاً المرتبة 84 والمملكة العربية السعودية «المرتبة 88».

وأضاف «بالنظر إلى حجم السوق الناطقة بالعربية، فإن الإمكانات كبيرة، ويمكن للإصلاحات المستمرة من قبل الحكومات أن توفر البنية التحتية القانونية والمالية التي تشتد الحاجة إليها، مع قوانين لمصلحة رجال الأعمال ونظام مصرفي يدعم الابتكار».