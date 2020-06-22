عمومية «العقارات المتحدة» تقر عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2019

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة العقارات المتحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين في حين صادقت على البيانات المالية.

واستعرض نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن عصام حوا من خلال «بث عن بعد» “أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام الماضي وكذلك المرونة التي أظهرتها في التكيف مع مختلف الظروف والتحديات الاقتصادية”.

وقال حوا إن مجموع الإيرادات التشغيلية للشركة بلغ 8ر113 مليون دينار كويتي «نحو 06ر421 مليون دولار أمريكي» بزيادة 10 في المئة مقارنة بعام 2018 والذي بلغ 5ر103 مليون دينار «نحو 95ر382 مليون دولار».

وأضاف أن مجمل الربح زاد بنسبة 5ر12 في المئة ليصل إلى 5ر24 مليون دينار «نحو 65ر90 مليون دولار» في عام 2019 مقارنة مع عام 2018 الذي بلغ 8ر21 مليون دينار «نحو 66ر80 مليون دولار».

وذكر أن صافي الخسائر انخفض بنسبة 7ر19 في المئة ليصل إلى 2ر7 مليون دينار «نحو 64ر26 مليون دولار» في عام 2019 مقارنة مع تسعة ملايين دينار «نحو 3ر33 مليون دولار» في عام 2018.

وعزا حوا هذا التحسن في البيانات إلى الارتفاع في إيرادات التشغيل ومجمل الربح من أعمال الشركات التابعة والعاملة في قطاعي المقاولات والخدمات بجانب زيادة إيرادات التأجير من المجمعات التجارية والإيرادات الثابتة من الفنادق.

ويبلغ إجمالي قيمة أصول شركة «العقارات المتحدة» 623 مليون دينار «نحو ملياري دولار» كما في 31 ديسمبر 2019 وأسست الشركة في عام 1973 وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية «بورصة الكويت» عام 1984.