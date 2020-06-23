أدنوك الإماراتية تعلن عن صفقة بقطاع البنية التحتية للطاقة.. بقيمة 20.7 مليار دولار

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اليوم اتفاقا مع كونسورتيوم من المستثمرين في البنية التحتية سيستثمر في أصول خطوط أنابيب غاز تابعة لأدنوك بقيمة 20.7 مليار دولار.

وقالت أدنوك في بيان إن الاتفاق الذي أُبرم مع جلوبال انفراستراكشر بارتنرز وبروكفيلد لإدارة الأصول وصندوق الثروة السيادي السنغافوري جي.آي.سي وصندوق معاشات التقاعد لمعلمي أونتاريو وإن.إتش للاستثمار والأوراق المالية وسنام الإيطالية سيدر استثمار أجنبي مباشر بقيمة 10.1 مليار دولار.

وأضافت الشركة أن المستثمرين سيستحوذون على حصة 49 بالمئة في أصول أدنوك لأنابيب الغاز، وهي شركة تابعة لأدنوك تأسست حديثا مع حقوق تأجير 38 خط أنابيب بطول إجمالي 982.3 كيلومتر، مع احتفاظ أدنوك بحصة الأغلبية المتبقية البالغة 51 بالمئة.

وفيما يلي أهم ما جاء في بيان الشركة:

بيان: أدنوك تعلن عن صفقة بقطاع البنية التحتية للطاقة بقيمة 20.7 مليار دولار

بيان: أدنوك تدخل في اتفاق مع بعض مستثمري البنية التحتية ومشغليها وصندوق ثروة سيادي وصناديق تقاعد

أدنوك: الكونسورتيوم سيستحوذ إجمالا على حصة 49% في أصول أدنوك لأنابيب الغاز إل.إل.سي

أدنوك: بموجب بنود الاتفاق، ستؤجر أدنوك حقوق ملكيتها في خطوط أنابيب غاز أدنوك لمدة 20 عاما في مقابل رسوم تستند إلى الحجم وخاضعة لحد أدنى وأقصى

أدنوك: سيتمخض عن الصفقة حصيلة مقدمة تزيد عن 10 مليارات دولار لأدنوك.

بيان: شبكة خطوط أنابيب غاز أدنوك تربط بين أصول أدنوك بقطاع المنبع والمشترين المحليين في الإمارات.

أدنوك: ملكية خطوط الأنابيب وإدارة عملياتها وكل المسؤولية المتعلقة بالإنفاق المرتبط بالعمليات والإنفاق الرأسمالي ستظل خاضعة لأدنوك.

أدنوك تقول إنه بالنسبة لشركاء أدنوك، فإن العملية تمثل فرصة فريدة للاستثمار في أصول بنية تحتية للطاقة ذات جودة مع معدل منخفض للمخاطر تدر تدفقات نقدية ثابتة.