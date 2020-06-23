بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 56.63 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 63ر56 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5118 نقطة بنسبة صعود بلغت 12ر1 في المئة.

وتم تداول كمية اسهم بلغت 63ر184 مليون سهم عبر 8818 صفقة نقدية بقيمة بلغت 44ر43 مليون دينار «نحو 72ر160 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 16ر13 نقطة ليبلغ مستوى 20ر4198 نقطة بنسبة صعود بلغت 31ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 22ر93 مليون سهم تمت عبر 3697 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 مليون دينار «نحو 79ر24 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الاول 26ر82 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5588 نقطة بنسبة صعود بلغت 49ر1 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 40ر91 مليون سهم تمت عبر 5121 صفقة بقيمة 68ر36 مليون دينار «نحو 71ر135 مليون دولار».

في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 82ر19 نقطة ليبلغ مستوى 22ر4180 نقطة بنسبة صعود بلغت 48ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 11ر70 مليون سهم تمت عبر 2797 صفقة نقدية بقيمة 9ر5 مليون دينار «نحو 83ر21 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «ريم» و«منشآت» و«العيد» و«وثاق» اما شركات «اهلي متحد» و«بيتك» و«رماية» و«الاولى» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «فيوتشر كيد» و«تنظيف» و«مراكز» و«ارجان» الأكثر انخفاضا.