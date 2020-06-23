سلطان عُمان يأمر بتقديم قروض بلا فائدة للشركات الأكثر تأثراً بـ «كورونا»

أعلنت سلطنة عمان اليوم أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد أصدر قراراً، اليوم الثلاثاء، بشأن برنامج طارئ لقروض بلا فائدة للشركات الأكثر تأثرا بجائحة فيروس كورونا، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفق ما ذكرت رويترز.

وجاء في بيان رسمي -بأوامر سامية- من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في السلطنة الآتي:

«في إطار الاهتمام السامي بتداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي في السلطنة فقد تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فأصدر أوامره السامية باعتماد برنامج للقروض الطارئة بدون فوائد لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررًا من رواد ورائدات الأعمال وخاصة الحاصلين على بطاقة ريادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص وكذلك المستفيدين من قروض بنك التنمية العماني وصندوق الرفد وفق الضوابط والإجراءات المحددة من قبل اللجنة العليا».