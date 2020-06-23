استئناف الرحلات الجوية إلى بيروت في 1 يوليو

أعلنت شركة الطيران اللبنانية الرسمية، طيران الشرق الأوسط، استئناف الرحلات الجوية إلى مطار رفيق الحريري-بيروت الدولي بدءاً من 1 يوليو المقبل.

وذكرت الخطوط الجوية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فتح المطار أمام اللبنانيين والعرب والأجانب، بقرار حكومي وإعادة تسيير الرحلات التجارية إلى لبنان وزيادتها تدريجياً مع اتخاذ التدابير الوقائية كافة لضمان سلامة المسافرين.

وأعلنت الشركة اللبنانية، توزيع الدول التي ستطلق إليها ومنها رحلات جوية على فئات مختلفة، إضافة، إلى فئات المسافرين الذين يمكنهم السفر إلى لبنان، مع بعض الاستثناءات، التي تطال خاصةً اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

ويُذكر أن السلطات اللبنانية أغلقت في 18 مارس «آذار» الماضي، مطار بيروت، ومنعت الرحلات القادمة والمغادرة، مع استثناء رحلات قوة اليونيفيل، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، والمنظمات الدولية، وطائرات الشحن.