بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 58.58 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 58ر58 نقطة ليبلغ مستوى 74ر5179 نقطة بنسبة صعود بلغت 14ر1 في المئة.

وتم تداول كمية اسهم بلغت 91ر267 مليون سهم عبر 10056 صفقة نقدية بقيمة 76ر51 مليون دينار «نحو 51ر191 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 35ر13 نقطة ليبلغ مستوى 60ر4212 نقطة بنسبة صعود 32ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 18ر152 مليون سهم تمت عبر 4332 صفقة نقدية بقيمة 31ر6 مليون دينار «نحو 34ر23 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الاول 17ر81 نقطة ليبلغ مستوى 35ر5669 نقطة بنسبة صعود 45ر1 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 72ر115 مليون سهم تمت عبر 5724 صفقة بقيمة 44ر45 مليون دينار «نحو 12ر168 مليون دولار».

في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 03ر13 نقطة ليبلغ مستوى 25ر4193 نقطة بنسبة صعود بلغت 31ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 34ر123 مليون سهم تمت عبر 2983 صفقة نقدية بقيمة 39ر4 مليون دينار «نحو 24ر16 مليون دولار».

وكانت شركات «ابيار» و«بيت الطاقة» و«تمدين ع» و«العيد» الأكثر ارتفاعا فيما كانت «ابيار» و«اهلي متحد» و«بيتك» و«الدولي» الأكثر تداولا أما شركات «معادن» و«اسس» و«اولى تكافل» و«فيروتشر كيد» فكانت الأكثر انخفاضا.