الذهب يتخلى عن أعلى مستوياته في 8 سنوات ويتراجع وسط مخاوف كورونا

تراجع الذهب عن التداول قرب أعلى مستوى له في ثماني سنوات والذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تسببت عمليات بيع في أسواق الأسهم مدفوعة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تشجيع المستثمرين على التخلي عن الأصول.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة تصل إلى 0.1% قرب مستويات 1760.62 دولار للأونصة، وذلك بعد أن صعد لأعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2012 عند 1779.06 دولار للأونصة أمس الأربعاء.

وانخفض الذهب أيضاً في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% إلى مستويات 1773.80دولار للأونصة.

يُذكر أن أسواق الأسهم الآسيوية قد تراجعت بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وخفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته الاقتصادية، وهو ما أدى بدوره إلى تعزيز تدفقات الأموال إلى الملاذ الآمن البديل وهو الدولار.

وأعلنت ثلاث ولايات أمركية عن زيادات قياسية في الإصابات الجديدة أمس الأربعاء.

كما كانت هناك ارتفاعات في دول أخرى أيضا، بما في ذلك البرازيل وأميركا اللاتينية والهند، وهي أيضا ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1.1% إلى 1884.49 دولار للأونصة، وربح البلاتين 0.3% إلى 802.41 دولار وارتفعت الفضة 0.2% إلى 17.55 دولار.